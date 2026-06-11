Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti ha dichiarato che i detenuti ancora rinchiusi a Guantanamo Bay avrebbero dovuto essere giustiziati in passato. La sua affermazione si concentra sulla questione dei detenuti nel carcere militare, senza fornire dettagli su procedimenti giudiziari o decisioni legali recenti. La discussione riguarda il passato delle operazioni di giustizia militare legate a quei detenuti.

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth è tornato a parlare dei detenuti ancora presenti nel carcere militare di Guantanamo Bay, a Cuba. Durante un incontro con i giornalisti a Tampa, in Florida, Hegseth ha dichiarato di ritenere che molti di loro avrebbero dovuto essere giustiziati tempo fa per i crimini commessi contro gli Stati Uniti. Nel suo intervento, il capo del Pentagono ha sostenuto che il sistema giudiziario americano si sia bloccato per anni, impedendo la conclusione dei procedimenti avviati dopo gli attentati dell’11 settembre e le operazioni della cosiddetta guerra al terrorismo. Hegseth ha ricordato anche la sua esperienza come guardia a Guantanamo tra il 2004 e il 2005, affermando che già allora il percorso giudiziario dei detenuti appariva fermo e senza una soluzione definitiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, Hegseth: "I detenuti di Guantanamo dovevano essere giustiziati tempo fa"

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