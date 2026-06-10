Cuba Hegseth atterra a Guantanamo | l' arrivo del segretario alla difesa Usa in pantaloncini e maglietta
Il segretario alla difesa degli Stati Uniti è arrivato a Guantanamo mercoledì, scendendo dall’aereo indossando pantaloncini e maglietta. L’atterraggio si è svolto senza ulteriori dettagli sulla cerimonia o sulle attività previste. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata al momento. La visita si svolge in un contesto di attenzione internazionale sulla base militare statunitense.
Scende dal suo aereo in pantaloncini e maglietta, il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, atterrato a Cuba mercoledì. Hegseth si trova nella base aerea di Leeward Point a Baia di Guantanamo, gestita dagli Stati Uniti, per una visita alle truppe. Il viaggio del segretario alla Difesa arriva mentre il blocco petrolifero degli Stati Uniti contro Cuba è ancora in vigore, con Trump che minaccia di rovesciare con la forza i suoi leader. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Hegseth LANDS at Guantanamo and DELIVERS a POWERFUL SPEECH to US Troops as PRESSURE on Cuba MOUNTS
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