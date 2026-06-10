Cuba Hegseth atterra a Guantanamo | l' arrivo del segretario alla difesa Usa in pantaloncini e maglietta

Notizia in breve

Il segretario alla difesa degli Stati Uniti è arrivato a Guantanamo mercoledì, scendendo dall’aereo indossando pantaloncini e maglietta. L’atterraggio si è svolto senza ulteriori dettagli sulla cerimonia o sulle attività previste. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata al momento. La visita si svolge in un contesto di attenzione internazionale sulla base militare statunitense.