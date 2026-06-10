Cuba Hegseth atterra a Guantanamo | l' arrivo del segretario alla difesa Usa in pantaloncini e maglietta

Da lapresse.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il segretario alla difesa degli Stati Uniti è arrivato a Guantanamo mercoledì, scendendo dall’aereo indossando pantaloncini e maglietta. L’atterraggio si è svolto senza ulteriori dettagli sulla cerimonia o sulle attività previste. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata al momento. La visita si svolge in un contesto di attenzione internazionale sulla base militare statunitense.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Scende dal suo aereo in pantaloncini e maglietta, il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, atterrato a Cuba mercoledì. Hegseth si trova nella base aerea di Leeward Point a Baia di Guantanamo, gestita dagli Stati Uniti, per una visita alle truppe. Il viaggio del segretario alla Difesa arriva mentre il blocco petrolifero degli Stati Uniti contro Cuba è ancora in vigore, con Trump che minaccia di rovesciare con la forza i suoi leader. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

cuba hegseth atterra a guantanamo l arrivo del segretario alla difesa usa in pantaloncini e maglietta
© Lapresse.it - Cuba, Hegseth atterra a Guantanamo: l'arrivo del segretario alla difesa Usa in pantaloncini e maglietta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Hegseth LANDS at Guantanamo and DELIVERS a POWERFUL SPEECH to US Troops as PRESSURE on Cuba MOUNTS

Video Hegseth LANDS at Guantanamo and DELIVERS a POWERFUL SPEECH to US Troops as PRESSURE on Cuba MOUNTS

Notizie e thread social correlati

Usa, impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth per la guerra in Iran: l’iniziativa dei democraticiNegli Stati Uniti si apre una nuova fase politica legata alla gestione del conflitto con l’Iran.

Guantanamo, vertice militare USA-Cuba sulla sicurezza del perimetroUn vertice militare tra Stati Uniti e Cuba si è svolto per discutere la sicurezza del perimetro intorno alla base militare.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web