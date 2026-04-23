Vomero ripartono i lavori al muraglione di San Martino dopo lo stop | dovevano essere finiti 2 mesi fa

A Napoli, i lavori al muraglione di San Martino al Vomero sono ripresi dopo una sospensione di circa tre mesi. I lavori, che avrebbero dovuto concludersi due mesi fa, erano stati interrotti per motivi non specificati. La ripresa delle attività è stata confermata nelle ultime ore, dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza e logistiche necessarie. Il cantiere torna quindi operativo, con l’obiettivo di completare l’intervento iniziato tempo fa.