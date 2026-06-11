Due video recenti mostrano maltrattamenti e irregolarità in un allevamento di maiali in provincia di Treviso. Le immagini rivelano condizioni di crudeltà e violazioni delle norme di benessere animale. Le registrazioni sono state diffuse da un’associazione che denuncia le pratiche scorrette. L’allevamento fornisce prodotti a un marchio riconosciuto, e le immagini sono state girate nelle gabbie di confinamento. Nessuna informazione è stata fornita sui provvedimenti adottati dalle autorità competenti.

Nelle ultime settimane Essere Animali ha diffuso due video inediti che mostrano gravi irregolarità e maltrattamenti avvenuti in un grande allevamento di maiali in provincia di Treviso che rifornisce il circuito Dop. Il primo, pubblicato in collaborazione con Selvaggia Lucarelli, contiene immagini consegnate all’associazione da un ex dipendente dell’azienda e risalenti a dicembre 2022. Quello che emerge è un quadro a dir poco allarmante: violenze gravi da parte dell’allevatore e degli operai, condizioni igieniche pessime, suinetti mutilati senza anestesia o analgesia, problemi strutturali pericolosi per gli animali, centinaia di cuccioli senza vita nelle gabbie parto, uso massiccio di farmaci, decine di carcasse abbandonate all’esterno dell’allevamento. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Crudeltà Dop nelle gabbie di allevamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Police fire tear gas on activists storming beagle facility

Notizie e thread social correlati

Uccisioni choc, carcasse nelle gabbie e rischi sanitari: la videoinchiesta in un allevamento intensivo di conigli in VenetoÈ stata diffusa una videoinchiesta che mostra le condizioni di un allevamento intensivo di conigli in Veneto.

Cento barboncini in gabbie sovraffollate e insicure: sequestrato allevamentoLe autorità hanno sequestrato un allevamento di cani nel comune di Castelfranco di Sotto, dove erano presenti circa cento barboncini tenuti in...