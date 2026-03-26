Uccisioni choc carcasse nelle gabbie e rischi sanitari | la videoinchiesta in un allevamento intensivo di conigli in Veneto

È stata diffusa una videoinchiesta che mostra le condizioni di un allevamento intensivo di conigli in Veneto. Nel filmato si vedono animali deboli o malati colpiti e sbattuti contro le gabbie o a terra per essere uccisi. Le immagini ritraggono centinaia di conigli rinchiusi in spazi ristretti, molti di loro vicino a carcasse in decomposizione.

Animali deboli o malati presi e sbattuti contro le gabbie, o per terra, per ucciderli. Centinaia di esemplari rinchiusi in spazi angusti, sottoposti a stress e che devono convivere con le carcasse. E ancora: le stesse carcasse che, se gettate via, vengono buttate insieme alle deiezioni, provocando rischi sanitari. Essere Animali si è infiltrata con una telecamera nascosta in un allevamento intensivo di conigli in provincia di Treviso e ne ha mostrato gli orrori. La struttura alleva circa 30mila animali, tutti destinati alla produzione di carne. “A essere allevati in gabbia ogni anno in Italia – fa sapere Essere Animali – sono oltre il 90% dei 12 milioni di conigli macellati in totale nel nostro Paese (dati BDN Anagrafe Zootecnica). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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