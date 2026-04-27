Cento barboncini in gabbie sovraffollate e insicure | sequestrato allevamento

Le autorità hanno sequestrato un allevamento di cani nel comune di Castelfranco di Sotto, dove erano presenti circa cento barboncini tenuti in condizioni di sovraffollamento e insicure. L’intervento è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Pisa, nell’ambito di un’attività delegata dalla Procura della Repubblica locale. L’operazione ha portato al sequestro degli animali e alla messa sotto custodia delle autorità competenti.

Un centinaio di barboncini detenuti in condizioni non idonee. La guardia di finanza di Pisa ha eseguito il sequestro di un allevamento di cani in un'area nel comune di Castelfranco di Sotto, nell’ambito di un’attività delegata dalla Procura della Repubblica di Pisa. L'attività era gestita da.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Sequestrato a Castelfranco di Sotto un allevamento di barboncini lager: salvato 100 animaliBlitz della Guardia di Finanza nella struttura totalmente abusiva gestita da una donna già nota per episodi simili denunciata per maltrattamenti... Blitz nell’allevamento abusivo: salvati 100 barboncini in condizioni critiche (e venduti a oltre 2mila euro)Castelfranco di Sotto (Pisa), 27 aprile 2026 – Operazione dei finanzieri del Comando Provinciale di Pisa che, su disposizione della Procura della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Cento barboncini in gabbie sovraffollate e insicure: sequestrato allevamento di cani. Villaricca, barboncini toy tenuti in gabbia tra gli escrementi: venduti su Tiktok a più di mille euroUn canile abusivo, in cui gli animali venivano tenuti in pessime condizioni, quello scoperto dai carabinieri a Villaricca, nella provincia di Napoli: i militari dell'Arma hanno salvato 26 barboncini ... fanpage.it Canile lager con 26 barboncini toy: il complesso in muratura di gabbie recintate con lampade riscaldanti per i cuccioli neonati VIDEOI militari hanno scoperto un complesso in muratura di gabbie recintate dotate in alcuni casi anche di lampade riscaldanti per i cuccioli neonati. Un dedalo di ambienti costruito senza l'ombra di ... ilgazzettino.it