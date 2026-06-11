Crisi Konecta | TIM al tavolo per il futuro di 76 lavoratori

Notizia in breve

TIM ha avviato un tavolo di confronto sulla crisi di Konecta, coinvolgendo 76 lavoratori. Sono stati posti quesiti sulla possibilità di mantenere le commesse e sulla definizione di percorsi di ricollocamento dedicati ai dipendenti interessati. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sulle misure concrete o sui piani di transizione adottati dall’azienda. La discussione prosegue con l’obiettivo di trovare soluzioni per il futuro occupazionale dei lavoratori coinvolti.