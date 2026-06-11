Crisi Konecta | TIM al tavolo per il futuro di 76 lavoratori
TIM ha avviato un tavolo di confronto sulla crisi di Konecta, coinvolgendo 76 lavoratori. Sono stati posti quesiti sulla possibilità di mantenere le commesse e sulla definizione di percorsi di ricollocamento dedicati ai dipendenti interessati. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sulle misure concrete o sui piani di transizione adottati dall’azienda. La discussione prosegue con l’obiettivo di trovare soluzioni per il futuro occupazionale dei lavoratori coinvolti.
? Domande chiave? In Breve Il Prefetto Dionisi convoca un tavolo di crisi a Livorno per la vertenza Konecta. Il Prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, ha fissato un incontro fondamentale per mercoledì 17 giugno alle ore 11.30 con l’obiettivo di affrontare la vertenza che coinvolge la società Konecta. Per la prima volta nella storia di questa crisi, alla riunione parteciperà anche TIM, la società committente, che rappresenta un attore decisivo per definire le prospettive occupazionali del sito livornese. L’incontro mira a fare chiarezza sul destino professionale di 76 dipendenti che attualmente vivono l’incertezza lavorativa. Al tavolo di confronto siederanno diverse figure istituzionali e rappresentanti del mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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