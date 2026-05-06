Call center Tim convocato tavolo in prefettura sul futuro lavoratori Konecta | L' azienda si assuma le proprie responsabilità
Nella mattinata di oggi, in un incontro convocato in prefettura, i rappresentanti di alcuni lavoratori di un call center hanno chiesto che l’azienda coinvolta si assuma le proprie responsabilità. La questione riguarda i dipendenti di un’azienda di servizi chiamata Konecta, che operano per un provider di telecomunicazioni. Durante il tavolo, sono state espresse preoccupazioni sulla tutela dei posti di lavoro e sulla gestione delle attività da parte dell’azienda.
“Quando sono in gioco il lavoro e la dignità delle persone, non è possibile attendere. Occorre intervenire subito, con determinazione, attivando tutte le sedi istituzionali disponibili per evitare che la situazione degeneri”. Queste le parole del prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, in merito.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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