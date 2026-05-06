Call center Tim convocato tavolo in prefettura sul futuro lavoratori Konecta | L' azienda si assuma le proprie responsabilità

Nella mattinata di oggi, in un incontro convocato in prefettura, i rappresentanti di alcuni lavoratori di un call center hanno chiesto che l’azienda coinvolta si assuma le proprie responsabilità. La questione riguarda i dipendenti di un’azienda di servizi chiamata Konecta, che operano per un provider di telecomunicazioni. Durante il tavolo, sono state espresse preoccupazioni sulla tutela dei posti di lavoro e sulla gestione delle attività da parte dell’azienda.