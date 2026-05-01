Crisi Konecta a Livorno | 76 lavoratori in bilico per il servizio Tim

A Livorno, 76 lavoratori della società Konecta si trovano in una situazione di incertezza a causa della crisi legata al servizio clienti di Tim. La questione riguarda la possibile interruzione o riorganizzazione del servizio, che mette in discussione il loro impiego. La situazione ha attirato l’attenzione locale, mentre le rappresentanze sindacali stanno monitorando gli sviluppi e chiedendo chiarimenti alle aziende coinvolte.

?? Cosa sapere Settantasei lavoratori Konecta a Livorno affrontano la crisi del servizio clienti Tim. Il rischio chiusura della sede di via Firenze dipende da nuove commesse entro dicembre. Settantasei lavoratori del call center Konecta in via Firenze affrontano un domani senza certezze dopo l'incontro avvenuto giovedì 30 aprile con i rappresentanti sindacali di Rsu, Sic-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcolm-Uil. La tensione si è accumulata lungo le strade di Livorno, dove la gestione del servizio clienti .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi Konecta a Livorno: 76 lavoratori in bilico per il servizio Tim Notizie correlate Leggi anche: Call center Tim, posto a rischio per 76 lavoratori di Konecta: "Corsa contro il tempo, situazione drammatica" Leggi anche: Crisi ACS Avellino: si dimette il liquidatore Giliberti, in bilico il futuro di 22 lavoratori Contenuti e approfondimenti Si parla di: Call center Tim, posto a rischio per 76 lavoratori di Konecta: Corsa contro il tempo, situazione drammatica; Konecta Livorno, 76 posti a rischio: lunedì presidio dei lavoratori in via Grande.