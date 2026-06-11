Credem, uno dei principali gruppi bancari italiani, ha aperto alcune selezioni per nuove assunzioni su tutto il territorio nazionale. Le ricerche riguardano sia professionisti con esperienza sia giovani al primo ingresso nel mondo del lavoro e, in alcuni casi, è sufficiente il diploma di scuola superiore per candidarsi. Le posizioni sono distribuite in diverse regioni italiane e interessano l’area commerciale, informatica e il settore della consulenza bancaria. Quali sono le posizioni aperte. Come già accennato, Credem sta assumendo personale in diversi ambiti del settore bancario, dalla consulenza bancaria alle professioni legate all’innovazione digitale, con inserimenti in varie sedi del gruppo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Credem assume, basta il diploma e non serve esperienza: parte il Progetto Giovani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Atm Milano assume agenti di linea a tempo indeterminato, basta il diplomaAtm Milano ha annunciato l’apertura di nuove assunzioni di agenti di linea con contratti a tempo indeterminato.

Mutti assume più di 1000 stagionali per l’estate, basta il diploma per alcuni profiliL'azienda alimentare ha avviato la campagna di assunzioni per la stagione estiva, con l’obiettivo di inserire oltre 1.