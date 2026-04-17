L'azienda alimentare ha avviato la campagna di assunzioni per la stagione estiva, con l’obiettivo di inserire oltre 1.000 lavoratori stagionali negli stabilimenti di produzione. Per alcuni ruoli, è sufficiente il diploma di scuola superiore come requisito. La selezione riguarda diverse posizioni, con procedure di assunzione che si sono già avviate in vista della stagione 2026.

Parte la campagna di assunzioni estive di Mutti, che in vista della stagione 2026 cerca collaboratori stagionali da inserire nei propri stabilimenti produttivi. Un momento chiave per l’azienda, che tra luglio e settembre concentra la lavorazione dell’intero raccolto di pomodoro, nel pieno della maturazione. L’iniziativa coinvolge ogni anno centinaia di lavoratori, in gran parte giovani, e rappresenta anche un primo accesso al mondo del lavoro o un’opportunità per acquisire esperienza in un contesto industriale strutturato. Quante persone saranno assunte e in quali sedi saranno inserite. Le nuove risorse saranno distribuite nei tre poli produttivi dell’azienda.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Mutti assume più di 1000 stagionali per l’estate, basta il diploma per alcuni profili

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