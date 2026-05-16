atm milano assume agenti di linea a tempo indeterminato basta il diploma

Atm Milano ha annunciato l’apertura di nuove assunzioni di agenti di linea con contratti a tempo indeterminato. Per candidarsi, è sufficiente il diploma di scuola superiore. Le posizioni riguardano principalmente il rafforzamento del personale che lavora sulle linee metropolitane M4 e M5. L’azienda comunica che le selezioni sono rivolte a candidati pronti a entrare in servizio nel settore dei trasporti pubblici. La procedura di candidatura è aperta e le informazioni sulle modalità di presentazione sono disponibili sul sito ufficiale.

Atm si appresta ad assumere nuovo personale per rinforzare la squadra operativa delle linee metropolitane M4 ed M5. Le selezioni svolte dall’azienda milanese riguarderanno il ruolo di agenti di linea e tra i requisiti minimi per candidarsi c’è il diploma di scuola secondaria superiore. Le risorse saranno impiegate come agenti di linea con il fine di migliorare e garantire il servizio di trasporto pubblico del capoluogo lombardo. Che lavoro faranno gli agenti di linea. Le figure selezionate saranno inserite all’interno della Direzione Operations Esercizio Metropolitana e opereranno principalmente sulle linee M4 e M5, che sono automatiche e funzionano senza conducente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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