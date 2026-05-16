Atm Milano assume agenti di linea a tempo indeterminato basta il diploma

Da quifinanza.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Atm Milano ha annunciato l’apertura di nuove assunzioni di agenti di linea con contratti a tempo indeterminato. Per candidarsi, è sufficiente il diploma di scuola superiore. Le posizioni riguardano principalmente il rafforzamento del personale che lavora sulle linee metropolitane M4 e M5. L’azienda comunica che le selezioni sono rivolte a candidati pronti a entrare in servizio nel settore dei trasporti pubblici. La procedura di candidatura è aperta e le informazioni sulle modalità di presentazione sono disponibili sul sito ufficiale.

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Atm si appresta ad assumere nuovo personale per rinforzare la squadra operativa delle linee metropolitane M4 ed M5. Le selezioni svolte dall’azienda milanese riguarderanno il ruolo di agenti di linea e tra i requisiti minimi per candidarsi c’è il diploma di scuola secondaria superiore. Le risorse saranno impiegate come agenti di linea con il fine di migliorare e garantire il servizio di trasporto pubblico del capoluogo lombardo. Che lavoro faranno gli agenti di linea. Le figure selezionate saranno inserite all’interno della Direzione Operations Esercizio Metropolitana e opereranno principalmente sulle linee M4 e M5, che sono automatiche e funzionano senza conducente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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