CR7 guida le stelle

Da sport.quotidiano.net 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cristiano Ronaldo ha guidato la squadra durante un match importante, segnando diversi gol e mostrando grande leadership in campo. Con sei partecipazioni ai Mondiali e 143 reti segnate con la nazionale, il calciatore ha dimostrato ancora una volta il suo ruolo centrale. La partita si è conclusa con una vittoria significativa, rafforzando la posizione della squadra in questa competizione internazionale.

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Potrebbe davvero essere la volta buona. Cristiano Ronaldo è il mito vivente, con sei Mondiali all’attivo e 143 gol per la sua Seleçao: ma il Portogallo è anche tanto, tanto altro. E se si guarda ai vari reparti, ci si accorge di quanto la classe sia ben distribuita nella nazionale guidata dal ct Roberto Martinez: forse come mai era accaduto in passato. L’eliminazione ai quarti in Qatar ad opera del Marocco è una ferita che ha faticato a rimarginarsi: anche quattro anni fa, la nazionale iberica sembrava definitivamente in decollo, sicuramente in grado di lottare per un titolo che non è mai riuscita a conquistare. Nel 1966, con Eusebio, arrivò il terzo posto, nel 2006 (c’era già CR7.) il quarto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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