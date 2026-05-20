Il Portogallo di CR7 e Leao La Francia delle stelle il Brasile Tutti i convocati per il Mondiale

Da gazzetta.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati ufficializzati i roster delle nazionali che prenderanno parte ai prossimi Mondiali di calcio. Con l'apertura delle liste, si conoscono i nomi dei giocatori scelti da ciascuna nazione per rappresentare le proprie squadre. Tra le convocazioni spiccano i nomi di star come Cristiano Ronaldo e Rafael Leão, mentre altre nazionali contano sui volti noti e sui giovani emergenti. I convocati, ancora da ufficializzare in qualche caso, rappresentano le scelte tecniche delle diverse federazioni per questa importante competizione internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Negli Stati Uniti non ci sarà l’Italia, ma tanti giocatori di Serie A prenderanno parte al Mondiale. C’è chi è all’ultimo ballo - vedi Modric -, chi ha strappato la convocazione tra le polemiche come Lukaku e chi vivrà la manifestazione da padrone di casa, vedi Pulisic. In generale sono molti gli “italiani” pre convocati alla manifestazione. Vediamo tutte le liste presentate dalle varie nazionali. L'Algeria è stata inserita nel gruppo J con Argentina, Giordania e Austria.  La lista dei convocati non è ancora stata diramata.  L'Arabia Saudita è stata inserita nel gruppo H con Spagna, Uruguay e Capo Verde.  La lista dei convocati non è ancora stata diramata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il portogallo di cr7 e leao la francia delle stelle il brasile tutti i convocati per il mondiale
© Gazzetta.it - Il Portogallo di CR7 e Leao, La Francia delle stelle, il Brasile... Tutti i convocati per il Mondiale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Portugal Final Squad For FIFA World Cup 2026 | Portugals Official Squad for FIFA World Cup 2026

Video Portugal Final Squad For FIFA World Cup 2026 | Portugals Official Squad for FIFA World Cup 2026

Sullo stesso argomento

Cristiano Ronaldo eterno: sesto Mondiale con il Portogallo. Dall’esordio del 2006 al record del 2022, la storia (record) di CR7 nella competizioneGiudice Sportivo Serie A: mano pesante per il Genoa, pioggia di squalificati dopo la 37ª giornata! Tutti i provvedimenti ufficiali Guardiola lascia...

Portogallo, Martinez chiama i suoi uomini per il Mondiale: presente anche LeaoManca sempre meno alla conclusione della stagione calcistica per i vari club, ma non in modo generale.

portogallo di il portogallo di cr7Ronaldo ai Mondiali per la sesta volta, convocati nel Portogallo anche due italiani: Leao e ConceicaoCristiano Ronaldo convocato dal Portogallo per il sesto Mondiale della carriera: presenti anche gli italiani Leao e Conceicao, rappresentanti della Serie A. sport.virgilio.it

portogallo di il portogallo di cr7Portogallo, Conceicao vola al Mondiale. Da CR7 a Veiga, tutti i convocati di MartinezI nomi dei 27 che prenderanno parte alla Coppa del Mondo di Canada, Usa e Messico, nonché ai testi amichevoli contro Cile e Nigeria ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web