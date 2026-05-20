Sono stati ufficializzati i roster delle nazionali che prenderanno parte ai prossimi Mondiali di calcio. Con l'apertura delle liste, si conoscono i nomi dei giocatori scelti da ciascuna nazione per rappresentare le proprie squadre. Tra le convocazioni spiccano i nomi di star come Cristiano Ronaldo e Rafael Leão, mentre altre nazionali contano sui volti noti e sui giovani emergenti. I convocati, ancora da ufficializzare in qualche caso, rappresentano le scelte tecniche delle diverse federazioni per questa importante competizione internazionale.

Negli Stati Uniti non ci sarà l’Italia, ma tanti giocatori di Serie A prenderanno parte al Mondiale. C’è chi è all’ultimo ballo - vedi Modric -, chi ha strappato la convocazione tra le polemiche come Lukaku e chi vivrà la manifestazione da padrone di casa, vedi Pulisic. In generale sono molti gli “italiani” pre convocati alla manifestazione. Vediamo tutte le liste presentate dalle varie nazionali. L'Algeria è stata inserita nel gruppo J con Argentina, Giordania e Austria. La lista dei convocati non è ancora stata diramata. L'Arabia Saudita è stata inserita nel gruppo H con Spagna, Uruguay e Capo Verde. La lista dei convocati non è ancora stata diramata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Portogallo di CR7 e Leao, La Francia delle stelle, il Brasile... Tutti i convocati per il Mondiale

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