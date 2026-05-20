Il Portogallo di CR7 e Leao La Francia delle stelle il Brasile Tutti i convocati fin qui per il Mondiale
Sono stati resi noti i nomi dei calciatori convocati per il prossimo Mondiale, con le liste ufficiali di tutte le nazionali che parteciperanno alla competizione. Tra le squadre più attese ci sono il Portogallo con le stelle CR7 e Leao, la Francia con i suoi campioni e il Brasile, noto per il suo talento offensivo. Le liste sono state pubblicate man mano che le federazioni hanno completato le procedure di selezione, offrendo uno sguardo sui giocatori che scenderanno in campo nelle prossime settimane.
Negli Stati Uniti non ci sarà l’Italia, ma tanti giocatori di Serie A prenderanno parte al Mondiale. C’è chi è all’ultimo ballo - vedi Modric -, chi ha strappato la convocazione tra le polemiche come Lukaku e chi vivrà la manifestazione da padrone di casa, vedi Pulisic. In generale sono molti gli “italiani” pre convocati alla manifestazione. Vediamo tutte le liste presentate dalle varie nazionali. L'Algeria è stata inserita nel gruppo J con Argentina, Giordania e Austria. La lista dei convocati non è ancora stata diramata. L'Arabia Saudita è stata inserita nel gruppo H con Spagna, Uruguay e Capo Verde. La lista dei convocati non è ancora stata diramata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Portugal Final Squad For FIFA World Cup 2026 | Portugals Official Squad for FIFA World Cup 2026
Sullo stesso argomento
Il Portogallo di CR7 e Leao, La Francia delle stelle, il Brasile... Tutti i convocati per il MondialeNegli Stati Uniti non ci sarà l’Italia, ma tanti giocatori di Serie A prenderanno parte al Mondiale.
Cristiano Ronaldo eterno: sesto Mondiale con il Portogallo. Dall’esordio del 2006 al record del 2022, la storia (record) di CR7 nella competizioneGiudice Sportivo Serie A: mano pesante per il Genoa, pioggia di squalificati dopo la 37ª giornata! Tutti i provvedimenti ufficiali Guardiola lascia...
41 anni. 6 Mondiali. Un record che nessuno aveva mai raggiunto. Cristiano Ronaldo continua a riscrivere la storia del calcio: il Portogallo si prepara al Mondiale 2026 e CR7 sarà ancora protagonista, diventando il primo giocatore di sempre a partecipare x.com
CR7 è pronto al suo 6º Mondiale e carica tutto l’ambiente del Portogallo: riuscirà a vincerlo? - Facebook facebook
Forse in un altro universo il Portogallo è davvero rilevante in Captain Tsubasa reddit
Ronaldo ai Mondiali per la sesta volta, convocati nel Portogallo anche due italiani: Leao e ConceicaoCristiano Ronaldo convocato dal Portogallo per il sesto Mondiale della carriera: presenti anche gli italiani Leao e Conceicao, rappresentanti della Serie A. sport.virgilio.it
Portogallo, Conceicao vola al Mondiale. Da CR7 a Veiga, tutti i convocati di MartinezI nomi dei 27 che prenderanno parte alla Coppa del Mondo di Canada, Usa e Messico, nonché ai testi amichevoli contro Cile e Nigeria ... tuttosport.com