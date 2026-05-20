Il Portogallo di CR7 e Leao La Francia delle stelle il Brasile Tutti i convocati fin qui per il Mondiale

Sono stati resi noti i nomi dei calciatori convocati per il prossimo Mondiale, con le liste ufficiali di tutte le nazionali che parteciperanno alla competizione. Tra le squadre più attese ci sono il Portogallo con le stelle CR7 e Leao, la Francia con i suoi campioni e il Brasile, noto per il suo talento offensivo. Le liste sono state pubblicate man mano che le federazioni hanno completato le procedure di selezione, offrendo uno sguardo sui giocatori che scenderanno in campo nelle prossime settimane.

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