Così Meloni blinda i miliardari | promesse inique al ceto medio

Il governo ha annunciato modifiche al sistema fiscale che non prevedono tasse sui patrimoni dei miliardari, ma puntano a riformare le aliquote e le detrazioni per il ceto medio. Le nuove misure non toccano le grandi fortune, mentre vengono introdotte agevolazioni e agevolazioni fiscali per le fasce di reddito più basse. La proposta fiscale si concentra su cambiamenti che, secondo i piani, dovrebbero favorire le classi meno abbienti senza incidere sui patrimoni più elevati.

A caro prezzo La presidente del Consiglio: "No alla patrimoniale" e asse con Confcommercio: ma i soldi del taglio dell'Irpef non ci sono. E indica lo spauracchio: "Non siamo una repubblica delle banane, chiuse 24 mila attività spesso gestite da immigrati, magari entrati illegalmente". L'Upb riporta la realtà: salari inferiori di oltre l’8 per cento rispetto alla media del 2020, cresce la diseguaglianza fiscale Non si toccano i patrimoni dei miliardari, ma si cambia il sistema fiscale che crea diseguaglianze nel «ceto medio», quello che si dice di volere proteggere. È il patto regressivo che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha stretto ieri a Roma all’assemblea di Confcommercio, un altro dopo quello rinnovato con Confindustria. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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