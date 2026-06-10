L' asse Meloni-imprese per tagliare le tasse al ceto medio | fermare la fiscocrazia

Da iltempo.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È sul fisco, ma non solo, che si esplicita l'intesa tra Confcommercio e il governo. Perché al presidente Carlo Sangalli che chiede di fermare la "fiscocrazia" e di andare avanti con le priorità della riforma che "incontrano in pieno quanto chiediamo da tempo", in particolare "la riduzione dell'aliquota dal 35 al 33% per i redditi fino a 60mila euro, per dare il giusto riconoscimento al ceto medio", risponde Giorgia Meloni, per la prima volta parlante all'assemblea - e dopo 10 anni di assenza dei premier, ci tiene a sottolineare - assicurando che "vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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