È sul fisco, ma non solo, che si esplicita l'intesa tra Confcommercio e il governo. Perché al presidente Carlo Sangalli che chiede di fermare la "fiscocrazia" e di andare avanti con le priorità della riforma che "incontrano in pieno quanto chiediamo da tempo", in particolare "la riduzione dell'aliquota dal 35 al 33% per i redditi fino a 60mila euro, per dare il giusto riconoscimento al ceto medio", risponde Giorgia Meloni, per la prima volta parlante all'assemblea - e dopo 10 anni di assenza dei premier, ci tiene a sottolineare - assicurando che "vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - L'asse Meloni-imprese per tagliare le tasse al ceto medio: fermare la fiscocrazia

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Commento la conferenza stampa di Meloni: ho limpressione che sia in difficoltà su tasse e sicurezza

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Le tasse d'eredità, uno dei più grandi cancri dell'Italia. Se un figlio eredita 900.000 € ? paga 0 € se eredita 1,5 milioni ? paga il 4% solo su 500.000 €, quindi 20.000 € se due figli ereditano 4 milioni totali ? 2 milioni a testa ? tassa solo su 1 milione ciascuno reddit