Il governo ha annunciato che non ci sarà una patrimoniale e che l’Italia non è una repubblica delle banane. Il ministro ha dichiarato che le regole devono essere rispettate e che verranno ridotti i carichi fiscali per il ceto medio. La comunicazione è arrivata in risposta a critiche su possibili nuove tasse patrimoniali. Nessuna modifica alle norme attuali è stata confermata, e l’obiettivo è alleggerire la pressione fiscale sui cittadini di classe media.

ROMA – “Questa non è la repubblica delle banane, qui si rispettano le regole. Come ricordava il presidente Sangalli, non c’è mercato senza regole, dove non ci sono imprese sane non c’è crescita” ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento all’assemblea di Confcommercio, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività ‘apri e chiudi’. “Non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più per ridurre il carico fiscale sul ceto medio”, ha poi aggiunto Meloni. “Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici”. Confcommercio è “una delle colonne del sistema Italia, uno dei motori più identitari e dinamici dell’economia della nostra nazione”, ha commentato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Meloni: “No patrimoniale, l’Italia non è la repubblica elle banane, le regole si rispettano. Ridurremo carico fiscale al ceto medio”

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Meloni: L'Italia non è la Repubblica delle banane. Poi chiude sulla patrimoniale

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Meloni all’assemblea di Confcommercio: No alla patrimoniale, vogliamo ridurre il carico fiscale sul ceto medio ift.tt/PX2NKzM x.com

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