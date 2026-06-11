Corriere dello Sport – Prima Solet e poi Provedel | il primo obiettivo di mercato dell’Inter è la difesa

L'Inter punta a rafforzare la difesa nel mercato estivo, con l'obiettivo di acquistare un portiere. La priorità è un intervento sul reparto portieri, con Solet e Provedel come principali candidati. La strategia del club prevede un intervento di aggiornamento, senza un intervento radicale, in seguito ai risultati ottenuti nella stagione appena conclusa. La società sta valutando le opzioni per migliorare la rosa, concentrandosi su elementi che possano contribuire alla solidità difensiva.

2026-06-11 08:04:00 Il Corriere dello Sport: Il cantiere in casa Inter è aperto. Il programma dei lavori prevede comprensibilmente, alla luce di quanto ottenuto quest’anno, una rinfrescata, e non un vero e proprio restauro. Previsti però ritocchi quasi in ogni reparto, nel tentativo di puntellare una rosa già competitiva. Cominciando dalla porta, dove l’uscente Yann Sommer libererà uno slot. Sarà Josep Martinez, dopo due anni di apprendistato, a rilevare la sua eredità. A fargli da vice, secondo i piani del club nerazzurro potrebbe essere Ivan Provedel della Lazio. L’incontro con Provedel. In quest’ottica va inquadrato l’incontro di ieri tra la dirigenza e il procuratore del ragazzo in viale della Liberazione: le parti hanno chiarito i propri punti di vista, senza però trovare un accordo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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PALESTRA: AFFARE A RISCHIOLE ULTIME SU SOLET, PROVEDEL, JONES...

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