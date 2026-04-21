Un nuovo interesse si fa strada nel mercato delle squadre di calcio: una società ha messo nel mirino un giocatore in forza alla squadra del Como. La notizia, riportata dal Corriere dello Sport, indica come primo obiettivo di mercato un calciatore che gioca nel ruolo di centrocampista. La trattativa sembra essere in fase iniziale e non ci sono ancora conferme ufficiali da parte delle parti coinvolte.

2026-04-21 08:23:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: Mirino puntato sul Como. Non solo perché la squadra lariana è l’ultimo ostacolo da superare per raggiungere la finale di Coppa Italia, ma anche perché all’Inter quel progetto sul lago piace, in generale e pure in diverse sue espressioni più specifiche. Nico Paz, tanto per cominciare, è da tempo un oggetto dei desideri nerazzurri, anche se difficilmente verrà soddisfatto. A meno che, una volta riscattato l’argentino (questo pare l’intendimento delle “Merengues”), il Real Madrid non decida di trovargli un’altra sistemazione, andando però al (lauto) incasso.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Inter, Perrone la prima mossa: è un obiettivo di mercato

Notizie correlate

Leggi anche: Corriere dello Sport – Diaby si avvicina all’Inter, perché è intrigo di mercato

Prima pagina Corriere dello Sport: “Allegri, il Real Madrid ci riprova: è l’obiettivo di Florentino Pérez”Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 4 marzo 2026.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Pagelle Como-Inter, tutti i voti: Barella solido, Kempf non c'è. Thuram, una firma indelebile; Pagelle Inter-Cagliari: Martinez attento, Barella da leader; Inter, i più forti sono loro; Marotta e il mercato dell'Inter: Palestra? L'Atalanta se lo tiene stretto. Poi sul rinnovo di Chivu dice...

Coppa Italia, Lazio, Inter e tennis: le ultimissimeLe possibili scelte di Chivu e Fabregas. Attesi mille tifosi a Formello. Perrone è un obiettivo di mercato. Alcaraz è lo sportivo dell'anno ... corrieredellosport.it

Corriere dello Sport – Inter, la lista di mercato per Chivu: Koné, Palestra, Vicario e... tutti i nomiCome sarà la prossima sessione estiva di calciomercato per i nerazzurri. msn.com

Corriere della Sera. . In occasione dei 150 anni del Corriere, abbiamo chiesto a Paolo Giordano come immagina il futuro. Per lo scrittore niente salti nel vuoto, solo piccoli passi. Cambiare poco alla volta, lavorare sul presente, costruire giorno dopo giorno un d facebook

I top team verso Miami: prepariamoci ad un record di aggiornamenti Ferrari, il filming day a Monza. Come cambierà la Rossa di Hamilton e Leclerc @Corriere x.com