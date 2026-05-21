Nelle ultime ore sono emerse notizie riguardanti il mercato dell’Inter, con diversi nomi accostati alla squadra in vista della prossima stagione. Secondo fonti vicine alla società, tra i possibili acquisti ci sarebbero portieri e giocatori di livello, mentre si svolgono incontri tra la dirigenza e rappresentanti di un fondo di investimento. Un caffè e una chiacchierata con gli uomini di Oaktree sarebbero stati i momenti chiave di un incontro dove si è fatto il punto sulla strategia futura.

2026-05-20 07:59:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: U n caffè, una chiacchierata con gli uomini di Oaktree e poi il punto della situazione con la dirigenza in vista della prossima stagione. Ieri, attorno alle 10, Chivu ha varcato i cancelli di viale Liberazione, dove si è trattenuto fino a quasi le 14. I blitz in sede del tecnico rumeno non sono una novità. Ma è chiaro che, con una sola (ininfluente) partita prima di chiudere la stagione, ora diventino ancora più significativi. Una premessa è d’obbligo: non si è parlato di rinnovo di contratto dell’allenatore. Per quel tema è già fissato un nuovo appuntamento la prossima settimana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Inter, un mercato da Scudetto: da Provedel a Palestra, tutti i nomi in lista

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RICOSTRUIAMO L'INTER DI CHIVU PER VINCERE CHAMPIONS, SCUDETTO E TUTTO QUANTO!!

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