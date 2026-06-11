Il Bournemouth sta valutando l'acquisto di un difensore centrale italiano, con l'interesse che si concentra su un calciatore ivoriano. La società britannica ha avviato le trattative con alcuni club italiani, monitorando le opzioni disponibili. Sul giocatore ci sono anche altre squadre straniere interessate, ma non sono state rese note le identità. La trattativa sembra ancora in fase iniziale, e non ci sono conferme ufficiali sulla proposta o sull'avanzamento delle negoziazioni.

2026-06-10 19:24:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: Il Bournemouth è alla ricerca di un difensore centrale e, ormai da qualche settimana, guarda con attenzione in Italia. Ci sono state e restano delle riflessioni per Muharemovic del Sassuolo, ma le prime scelte di Tiago Pinto si confermano Lucumi del Bologna e N’Dicka della Roma. Il prezzo del centrale della Roma. Il giallorosso classe ’99 ha uno stipendio elevato per gli standard degli inglesi, ma Tiago Pinto è stato il direttore che lo ha preso a zero nel 2023 e il rapporto di stima tra i due è rimasto immutato. Ndicka, in ogni caso, piace anche a Tottenham e Newcastle ed è tra i centrali più ambiti in Europa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Perché Tiago Pinto pensa anche a N’Dicka e quali sono le altre società sull’ivoriano

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