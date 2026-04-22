Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan continua a monitorare la situazione di un difensore della Lazio, Mario Gila, e potrebbe essere interessato a portarlo in squadra. La squadra rossonera avrebbe in programma di valutare questa possibilità, anche se non ci sono ancora dettagli ufficiali o conferme da parte delle parti coinvolte. La trattativa resta da seguire per eventuali sviluppi futuri.

2026-04-22 09:29:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: Il Milan non molla la presa su Mario Gila della Lazio. È lui il grande obiettivo del mercato estivo e ci sono passi avanti nell’operazione con l’entourage dello spagnolo. Il Diavolo attende la qualificazione in Champions League in maniera ufficiale per dar vita ad una serie di operazioni per rinforzare l’organico, e tra i primi affari in ballo c’è proprio l’operazione Gila. Il difensore è gradito a Massimiliano Allegri, e dopo quattro anni in Italia ha raggiunto la giusta esperienza per far parte della rosa rossonera. Gila al Milan? Dove giocherebbe.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Per il Milan c’è Tiago Gabriel dopo Gila

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