Corriere dello Sport – quali sono i club interessati e quanto vale il difensore della Roma

Diversi club hanno manifestato interesse per un difensore della Roma, il cui valore di mercato viene stimato in una cifra significativa. La notizia ha suscitato numerosi commenti sui social network, alimentando discussioni tra tifosi e appassionati di calcio. La situazione attuale riguarda le trattative e le potenziali offerte provenienti da diverse squadre interessate al giocatore.

2026-03-31 09:17:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: Come ci si accorge davvero di un pericolo? N’Dicka, figlio di quella cultura africana che ha fatto della saggezza popolare una bussola con la quale orientarsi nel mondo, risponderebbe con uno dei proverbi più amati dagli ivoriani: “Colui che ha visto il leone ruggire non corre allo stesso modo di chi lo ha solamente sentito”. È una massima sempre utile per un difensore, al quale viene richiesto di mantienere costantemente la calma e di preoccuparsi solo quando un pericolo lo avvista coi propri occhi, ma che può mettere in guardia pure una società calcistica nelle sue strategie di mercato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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