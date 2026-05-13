Chef picchiato con la mazza da baseball dal titolare della discoteca | Ci hai mancato di rispetto

Lunedì sera, un chef è stato aggredito all’interno di una nota discoteca di San Nicola la Strada. Secondo quanto riferito, il responsabile del locale avrebbe colpito il professionista con una mazza da baseball, accusandolo di avergli mancato di rispetto. La vittima ha presentato denuncia ai carabinieri di Maddaloni nel giorno seguente, segnalando l’accaduto. La vicenda è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

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