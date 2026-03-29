La Polizia di Stato ha arrestato un uomo a Catania dopo aver minacciato con una mazza da baseball la madre e la sorella, chiedendo soldi per la droga. L’intervento è stato avviato a seguito di una richiesta di aiuto da parte delle vittime. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per mettere fine alla situazione di pericolo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento della Polizia dopo la richiesta d’aiuto. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne catanese con precedenti penali con le accuse di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione, nel rispetto della presunzione di innocenza valida fino a eventuale condanna definitiva. Nei giorni scorsi, gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania sono intervenuti in viale Castagnola a seguito della chiamata al numero di emergenza da parte di una donna, spaventata dal comportamento aggressivo del fratello e preoccupata per la propria sicurezza e quella della madre. La scoperta delle vittime e le minacce. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, minaccia madre e sorella con una mazza da baseball per i soldi della droga: arrestato

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Sono passato oggi per Agrigento, andando da Sciacca a Catania. C’è un ponte che serve come svincolo chiuso da 4 anni per ordinaria manutenzione. Devi perciò passare nella città. Perché caro Schifani non vi date una mossa su questo ponte che mi pare gi x.com