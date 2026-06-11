Controllo del territorio | la Polizia Municipale sequestra due mezzi da competizione

Durante un controllo di routine, la Polizia Municipale ha sequestrato due auto da corsa clandestine. I veicoli sono stati trovati in un’area non autorizzata, senza copertura assicurativa e senza revisione. Nessuno dei conducenti aveva permesso di circolare su strada pubblica. I mezzi sono stati portati via e i conducenti multati. Le operazioni rientrano nelle attività di vigilanza quotidiana sul territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito delle ordinarie attività di controllo del territorio finalizzate alla tutela della sicurezza stradale, gli agenti della Polizia Municipale di Benevento hanno proceduto al sequestro di due veicoli da competizione sorpresi a circolare su una strada aperta al pubblico transito. I mezzi, progettati esclusivamente per l’utilizzo in pista e nelle competizioni sportive, risultavano privi di immatricolazione e, pertanto, non idonei alla circolazione sulla rete viaria ordinaria. L’accertamento è stato effettuato nel corso dei servizi di vigilanza quotidianamente svolti sul territorio cittadino. Gli operatori, dopo aver verificato la natura dei veicoli e l’assenza dei requisiti necessari per la circolazione, hanno proceduto al sequestro amministrativo degli stessi e alla contestazione delle violazioni previste dal Codice della Strada. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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