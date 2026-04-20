Monreale la Polizia Municipale torna in moto | due Moto Guzzi per il controllo del territorio

A Monreale, le moto della Polizia Municipale tornano in servizio. Dopo anni di inattività, due Moto Guzzi sono state rimotorizzate e sono pronte a essere utilizzate di nuovo per i controlli sul territorio. Le motociclette erano rimaste ferme nei magazzini comunali e ora riprendono il loro ruolo operativo. La ripresa delle attività in moto mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle strade della città.

Tornano in strada le moto della Polizia Municipale di Monreale. Due Moto Guzzi, rimaste ferme nei magazzini comunali per anni, sono pronte a riprendere servizio per il controllo del territorio. Una notizia concreta per la sicurezza urbana. I due motocicli, marca Moto Guzzi, immatricolati nel lontano 1989 — erano stati di fatto messi da parte. Ora, su richiesta del Comandante della Polizia Locale, l’amministrazione ha deciso di rimetterli in circolazione. I due mezzi stanno per essere assicurati. Su due ruote, la Municipale può fare cose che un’auto non riesce a fare: infilarsi nei vicoli del centro storico, raggiungere rapidamente i punti critici del traffico, presidiare aree difficilmente accessibili.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, la Polizia Municipale torna in moto: due Moto Guzzi per il controllo del territorio Notizie correlate Leggi anche: Il Rosso Monza torna sulla V7. Che bella la V85 ’tuttoterreno’. Moto Guzzi colora il futuro Grottaglie. A bordo di una moto rubata fuggono ad un controllo: due 20enni denunciati dalla Polizia di StatoLa Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà due giovani grottagliesi entrambi di 20 anni ritenuti presunti responsabili dei reati di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 174° anniversario Polizia di Stato, ieri cerimonia a Palermo; polizia-chiusura-pub-2026; Controlli della Polizia Municipale ai Quattro Canti: 6 ambulanti sanzionati, sequestrati merce e attrezzature; Monreale, operazione carabinieri: 70 identificati, 11 perquisizioni e numerose denunce in poche ore. Nuovo comandante della Polizia Municipale, l’Amministrazione ritiri il bando in autotutelaArezzo, 4 febbraio 2026 – Nuovo comandante della Polizia Municipale, l’Amministrazione ritiri il bando in autotutela. La nota stampa del consigliere comunale Michele Menchetti. Giovedì 5 febbraio ... lanazione.it La svolta alla polizia municipale: Menguzzo è il nuovo comandante. Il vice questore vince il concorsoHa quarant’anni ed è il più giovane comandante della polizia municipale. Un profilo di elevato livello e competenza, emerso vincitore dalla carica dei 106. Tanti erano i candidati al concorso per ... lanazione.it POLIZIA LOCALE DI FOGGIA, 98 ANNI DI STORIA E NUOVE SFIDE. “Essere un agente municipale a Foggia richiede coraggio, fermezza e una rettitudine morale esemplare” - Video facebook