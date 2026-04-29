Scuole sotto controllo a Caltanissetta | la polizia sequestra coltelli e hashish Due minori denunciati

Durante una giornata di controlli negli istituti superiori del Nisseno, le forze dell'ordine hanno effettuato ispezioni in tre scuole della provincia, sequestrando hashish e coltelli. Due minorenni sono stati denunciati in seguito ai controlli. Le operazioni hanno coinvolto due scuole nel capoluogo e una a Niscemi, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme e garantire la sicurezza degli studenti.

Giornata di controlli a tappeto negli istituti superiori del Nisseno. La polizia di Caltanissetta ha effettuato una serie di ispezioni in tre scuole della provincia – due nel capoluogo e una a Niscemi – portando al sequestro di sostanze stupefacenti e armi bianche. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Piano sotto controllo: 120 persone identificate dalla Polizia nelle ultime ore: sono due i denunciatiANCONA – Due cittadini di origine tunisina, entrambi poco meno che trentenni, sono stati sanzionati per ubriachezza molesta nel corso dei controlli... Traffico illecito di cuccioli sull’autostrada A4: la polizia sequestra 20 cagnolini stipati in un Mercedes proveniente dalla Slovenia. Denunciati due uominiI 20 cuccioli, tutti nati da pochi giorni, erano stipati all'interno di un Mercedes. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Roberta Giovine:Azzerati gli incidenti gravi Situazione sotto controllo; Beinasco, incendio alla Speed Trasporti: fiamme sotto controllo, nessun ferito, domani scuola Aleramo chiusa; Casi di violenza e cyberbullismo, scuole sotto osservazione: nasce il tavolo permanente; Scuola, arriva il bollino etico per l’AI: tutto quello che c’è da sapere sulla FRIA – FORMAT. Sicurezza nelle scuole, il vertice: La situazione è sotto controllo. Rafforzati presìdi e prevenzioneDopo l’omicidio dello studente a La Spezia, il governo ha deciso di accelerare sul fronte della sicurezza negli istituti scolastici. È in questo indirizzo che si inserisce la riunione convocata in ... lanazione.it Caselli al voto nella scuola dedicata a Maritano, vittima delle Br: Con il sì pm sotto controlloGian Carlo Caselli, 87 anni a maggio e una salute che fa un po’ i capricci, proprio da quel 1974 vive sotto scorta. E neppure la giornata di ieri ha fatto eccezione, nessun giorno può farla. Lo ... torino.repubblica.it SUCCESSO DEL “PROGETTO MARTINA” NELLE SCUOLE DI CHIOGGIA Lezioni contro il silenzio – Lions Club: “Parliamo ai giovani dei tumori” Anche quest’anno, sotto la presidenza di Lucio Cavallarin, il Lions Club Chioggia Sottomarina ha realizzato il ser - facebook.com facebook