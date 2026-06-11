La Lega deve tornare alle sue radici, puntando su imprese e territori del Nord. Per recuperare voti tra le aziende, si suggerisce di rafforzare politiche di sostegno economico e infrastrutture. La fuga dei giovani talenti si può fermare con incentivi e formazione mirata. Questi sono i temi principali sollevati nelle dichiarazioni recenti, senza indicazioni di strategie concrete o nomi specifici.

? Domande chiave? In Breve Il rilancio di Conte per la Lega: su imprese e radici del territorio. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha dichiarato ieri pomeriggio di voler restare nel partito per aiutarlo a superare il momento di difficoltà che sta attraversando. Durante un’intervista rilasciata al gruppo NEM, l’amministratore del capoluogo della Marca ha espresso la volontà di contribuire alla crescita del movimento attraverso la propria esperienza amministrativa e una visione politica concreta. Il messaggio arriva in una fase caratterizzata da una riduzione del consenso e della partecipazione, con meno voti e meno persone rispetto al passato. Ritorno all’identità e alle questioni del Nord. Per invertire la rotta, Conte suggerisce di restringere il raggio d’azione del Carroccio, puntando nuovamente sui temi storici che ne hanno garantito il successo negli anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conte: la Lega deve tornare alle radici e puntare su imprese e Nord

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