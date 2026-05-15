Scalvini la Juve deve puntare davvero su di lui? C’è una cosa che preoccupa

In vista della prossima sessione di mercato, si discute sul possibile coinvolgimento di Scalvini nella rosa della Juventus. I dati statistici mostrano un trend positivo che lo renderebbe un obiettivo concreto, ma ci sono anche preoccupazioni legate alla sua condizione fisica. La valutazione sulla sua idoneità per la squadra, quindi, si basa sia sulle prestazioni in campo sia sulla sua resistenza a lungo termine. La decisione finale sulla sua candidatura potrebbe influenzare le strategie estive del club.

di Francesco Spagnolo Scalvini, la Juve deve puntare su di lui in estate? I numeri dicono di sì. Ma c’è da valutare la tenuta fisica, che rappresenta una incognita. Il calciomercato estivo si preannuncia rovente e uno dei nomi più caldi in orbita bianconera è quello di Giorgio Scalvini. Il difensore dell’Atalanta è finito nel mirino della Juventus, alla ricerca di un rinforzo giovane ma già pronto per palcoscenici importanti. Analizzando le statistiche del centrale nell’ultima stagione in Serie A, emerge chiaramente il profilo di un giocatore moderno, capace di fare la differenza in entrambe le fasi di gioco. Dal punto di vista realizzativo, il centrale ha dimostrato un ottimo tempismo inserendosi con efficacia nell’area avversaria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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