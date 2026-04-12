Morrone e Cacciatore Lega | Chi mette a rischio le nostre comunità deve tornare a casa propria

Due esponenti della Lega hanno dichiarato che chi mette a rischio le comunità deve tornare alle proprie case. Hanno anche affermato che le teorie sull’immigrazione sono diventate una trappola ideologica, nascondendo giudizi critici sul peggioramento sociale e culturale visibile anche a Ravenna. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche in una nota ufficiale, senza ulteriori commenti o precisazioni.