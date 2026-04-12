Morrone e Cacciatore Lega | Chi mette a rischio le nostre comunità deve tornare a casa propria
Due esponenti della Lega hanno dichiarato che chi mette a rischio le comunità deve tornare alle proprie case. Hanno anche affermato che le teorie sull’immigrazione sono diventate una trappola ideologica, nascondendo giudizi critici sul peggioramento sociale e culturale visibile anche a Ravenna. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche in una nota ufficiale, senza ulteriori commenti o precisazioni.
“Qualcuno dovrà assumersi la responsabilità di rimediare ai danni provocati dalle teorie immigrazioniste, diventate una trappola ideologica quando si vuole nascondere ogni giudizio critico sul degrado sociale e culturale a cui stiamo assistendo anche a Ravenna. Una città straordinaria.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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