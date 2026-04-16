Catacombe off limits senza guida svolta nella Valle dei Templi | accesso solo con operatori abilitati

Da oggi, l’accesso alle catacombe nella Valle dei Templi sarà consentito esclusivamente tramite operatori autorizzati. La decisione mira a tutelare un sito poco visitato, ma di grande valore storico e archeologico, che rappresenta una testimonianza importante della città antica. Le visite senza guida saranno vietate, contribuendo a preservare la fragilità dell’area e garantendo un percorso sicuro e controllato per i visitatori.