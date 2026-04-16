Catacombe off limits senza guida svolta nella Valle dei Templi | accesso solo con operatori abilitati
Da oggi, l’accesso alle catacombe nella Valle dei Templi sarà consentito esclusivamente tramite operatori autorizzati. La decisione mira a tutelare un sito poco visitato, ma di grande valore storico e archeologico, che rappresenta una testimonianza importante della città antica. Le visite senza guida saranno vietate, contribuendo a preservare la fragilità dell’area e garantendo un percorso sicuro e controllato per i visitatori.
Un luogo nascosto, fragile e poco frequentato, ma capace di raccontare una parte essenziale della storia della città antica, apre a una nuova modalità di visita. Le catacombe paleocristiane della Valle dei Templi diventano infatti accessibili attraverso turni dedicati alle guide turistiche con.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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