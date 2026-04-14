Nella Valle dei Templi la Passeggiata della salute | natura benessere e bellezza per tutti

Un pomeriggio all’insegna del benessere, della socialità e del contatto con la natura nella cornice della Valle dei Templi. Aics Girgenti organizza una passeggiata della salute aperta ai soci e a tutti coloro che desiderano mantenersi attivi con un’attività semplice e accessibile. L’appuntamento.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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FestiValle compie dieci anni, quattro giorni di musica e arti digitali nella Valle dei TempliDopo lo strepitoso successo nel 2025, dal 7 al 10 agosto un’edizione speciale con grandi nomi internazionali, spettacoli e concerti immersi nei...