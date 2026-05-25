L’Italia ha completato tutti i 416 obiettivi previsti nel Pnrr, con 660.000 progetti finanziati. I risultati includono lavori di infrastrutture, digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Nessun obiettivo rimane aperto, confermando la piena realizzazione delle tappe pianificate. I fondi assegnati sono stati impiegati per interventi su reti di trasporto, scuole e innovazione digitale. La gestione ha rispettato le tempistiche e le risorse stanziate, senza rinvii o blocchi.

"Sono 416 gli obiettivi raggiunti su 416 programmati, 660.000 progetti finanziati, dei quali oltre 550 mila conclusi e 100 mila in fase avanzata di realizzazione, nove rate assicurate per 166 miliardi di euro complessivi, che hanno portato l'Italia ad essere lo Stato guida in Europa nell'attuazione del Piano. Sono alcuni numeri dell'Italia del Pnrr, di un modello vincente di Governance, di un sistema virtuoso di lavoro congiunto tra Istituzioni e soprattutto di una visione strategica del Presidente Meloni che ha consentito di trasformare la dotazione finanziaria europea in risorse effettivamente ricevute e in obiettivi concretamente raggiunti”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pnrr, raggiunti tutti i 416 obiettivi. L'Italia esempio per l'Europa

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Pnrr, incassata la penultima rata da 12,8 mld, ma sono incagliati 1.400 progetti per 17 mld

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