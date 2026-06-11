Il Consiglio Valle ha approvato il bilancio e restituito alla Regione 1,25 milioni di euro. Sono state sollevate domande sulla destinazione dei fondi per le spese in conto capitale e sui progetti strutturali che saranno finanziati con il bilancio approvato per il 2026. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di utilizzo dei fondi o sui programmi previsti.

? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). Fonte Eurostat? Il bilancio del Consiglio Valle approvato all’unanimità: i dettagli delle cifre per il 2025 e il 2026. L’assemblea del Consiglio Valle ha dato il via libera totale oggi all’approvazione del rendiconto relativo alla gestione 2025 e alle manovre di assestamento per il bilancio di previsione 2026. Durante la seduta, Stefano Aggravi ha illustrato i documenti che erano già stati sottoposti all’Ufficio di Presidenza lo scorso 7 aprile. Le entrate totali registrate per l’anno 2025, escludendo le partite di giro e l’avanzo derivante dal 2024, si sono assestate su una cifra di 8,9 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Consiglio Valle: ok al bilancio, 1,25 milioni restituiti alla Regione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Hera, un miliardo di investimenti e 2,1 miliardi "restituiti" al territorio: approvato il bilancio 2025Il Gruppo Hera ha approvato il bilancio 2025, chiudendo l'esercizio con un investimento di un miliardo di euro e restituendo 2,1 miliardi di euro al...

Regione Campania, approvato il bilancio dal ConsiglioIl Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi, ha approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio...

Temi più discussi: Consiglio Valle, i sei punti sul Casinò all’ordine del giorno; Chiusura gallerie su Raccordo A5-SS27, Consiglio Valle chiede stop lavori; Un Consiglio Valle tardivo sulla chiusura del raccordo A5-SS27; Valle d'Aosta: ok a mozione per sospendere avvio lavori e chiusura chiusura delle gallerie Côte de Sorreley e Signayes.

L'UV perde il ricorso per riottenere il tredicesimo seggio in Consiglio ValleIl Consiglio di Stato ha dichiarato infondato l'appello unionista contro la sentenza del TAR che aveva modificato l'assegnazione di alcuni voti delle regionali 2025 Il ricorso presentato dall'Union ... aostaoggi.it

Consiglio Valle: focus sul casinò di Saint?VincentConsiglio Valle, casinò di Saint?Vincent al centro della convocazione dal 9 all’11 giugno 2026, con un ordine del giorno molto articolato. gioconews.it