Hera un miliardo di investimenti e 2,1 miliardi restituiti al territorio | approvato il bilancio 2025

Il Gruppo Hera ha approvato il bilancio 2025, chiudendo l'esercizio con un investimento di un miliardo di euro e restituendo 2,1 miliardi di euro al territorio. Il bilancio mostra una crescita industriale consolidata e una capacità di generare valore per le aree servite. I dati si riferiscono alle attività del gruppo e ai suoi interventi nel corso dell'anno.

Il bilancio approvato dal Cda segna un balzo del 20% negli interventi su ambiente e reti. Proposta una cedola da 16 centesimi per azione. Fabbri: "Accelerata industriale nonostante l'instabilità" Il Gruppo Hera archivia l'esercizio 2025 consolidando la propria crescita industriale e confermando una solida capacità di generare valore per i territori serviti. Il Consiglio di amministrazione, presieduto da Cristian Fabbri, ha approvato i risultati al 31 dicembre che evidenziano un utile netto per gli azionisti in aumento e un volume di investimenti che tocca il punto più alto nella storia della multiutility, superando la soglia del miliardo di euro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Hera, un miliardo di investimenti e 2,1 miliardi "restituiti" al territorio: approvato il bilancio 2025 Articoli correlati Approvato il bilancio 2025, A2A punta 23 miliardi sul futuro: “Più energia agli investimenti”Brescia, 18 marzo 2026 – Investimenti in crescita, ricavi in aumento e una struttura finanziaria che si rafforza nonostante uno scenario energetico... Leggi anche: Approvato il bilancio di previsione 2026/28 della Provincia: nessun aumento delle tasse e investimenti sul territorio Tutti gli aggiornamenti su Hera un miliardo di investimenti e 2 1... Discussioni sull' argomento Tutti gli advisor nell’acquisizione da parte del Gruppo Hera del Gruppo Sostelia; Il Gruppo Hera perfeziona l’acquisto del Gruppo Sostelia. Hera, utile netto a 464 milioni (+4%) e investimenti a oltre un miliardo: proposto dividendo a 16 centesimi(Teleborsa) - Il Gruppo Hera ha chiuso il 2025 con un risultato netto di pertinenza degli azionisti pari a 464,3 milioni di euro, in crescita del 3,9% su base omogenea rispetto al 2024, anno che aveva ... finanza.repubblica.it Hera, nel 2025 ricavi a 12,812 miliardi di euro (-0,6%), utile netto a 464,3 milioni (+3,9%)Hera ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 12.812,2 milioni di euro, sostanzialmente in linea con i ricavi del 2024 (-0,6%). Il margine operativo lordo è pari a 1.537,2 milioni di euro, in calo del 3,2% ... adnkronos.com Accordo con Hera per la presenza degli agenti una volta al mese, allo scopo di potenziare il decoro urbano e il rispetto delle regole di smaltimento. Previste sanzioni immediate - facebook.com facebook La sonda Hera dell’Esa pigia sull’acceleratore nel corso del suo viaggio verso la coppia di asteroidi Didymos e Dimorphos Hera studierà gli effetti dell’impatto della missione Dart della Nasa su Dimorphos Guarda il video su AsiTV shorturl.at/RK x.com