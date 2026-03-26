Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi, ha approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 20262028. La decisione è stata presa con l’astensione della minoranza e il bilancio è stato presentato dal Questore alle Finanze. La votazione si è svolta durante una riunione del Consiglio, che ha visto la partecipazione dei membri dell’assemblea regionale.

"Allo stato dell'arte non votiamo Sangiuliano come capo dell'opposizione". Si è espresso così il capogruppo di Forza Italia, Massimo Pelliccia, parlando con i giornalisti a margine della seduta del Consiglio regionale della Campania chiamato ad approvare il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Fibrillazione dunque sul successore di Edmondo Cirielli, che ha risolto la sua posizione di incompatibilità dimettendosi da consigliere e tornando a svolgere le sue funzioni di viceministro degli Esteri e parlamentare. Su Sangiuliano infatti Forza Italia sta ponendo seri dubbi. “La posizione del partito è espressa dal nostro segretario. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Regione Campania, approvato il bilancio dal Consiglio

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