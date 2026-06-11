Consiglio Ue Meloni in Parlamento | alle 9 il discorso alla Camera prima del vertice

Alle 9 di questa mattina, il presidente del Consiglio ha tenuto un discorso alla Camera dei Deputati prima di partecipare al vertice dell’Unione Europea. L’intervento è avvenuto prima dell’inizio del Consiglio, che si svolgerà successivamente. La presenza alla Camera precede l’appuntamento con i rappresentanti europei, e il discorso ha riguardato temi di politica interna ed europea. La partecipazione si inserisce nel quadro delle attività istituzionali previste prima dell’incontro con i colleghi europei.

Giorgia Meloni sarà oggi in Parlamento per illustrare la linea geopolitica dell’Italia in vista dei prossimi decisivi tavoli internazionali. L’intervento della Premier prende il via alle ore 9,00 alla Camera con le comunicazioni ufficiali in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2026. Subito dopo, il dibattito si sposta nell’Aula del Senato. Usa riprendono i raid in Iran: scontri navali nello Stretto di Hormuz, colpito impianto petrolchimico. Pentagono: “La nostra è diplomazia coercitiva” New York Times: "Colpiti impianti idrici". La rappresaglia del Regime: attacchi contro 18 obiettivi militari statunitensi. Pasdaran avvertono Trump: "La regione diventerà il vostro inferno" Sul conflitto la Lega detta condizioni a FdI e Fi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Bonelli: Meloni ha fatto il discorso del suo declino

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