Protesta del M5s al Parlamento Ue dopo il ‘No’ dell’Italia alla sospensione dell’accordo Ue-Israele | Meloni complice di Netanyahu

Il Movimento 5 Stelle ha organizzato una protesta al Parlamento europeo dopo che l’Italia ha rifiutato di sospendere l’accordo tra l’Unione Europea e Israele. Durante l’evento, sono state lette dichiarazioni critiche nei confronti del governo italiano, con l’accusa di essere complice delle decisioni di Netanyahu. Nel frattempo, il Consiglio Affari Esteri dell’Unione ha tenuto una riunione dedicata a questa situazione, senza però adottare misure concrete di sospensione.

“Meloni complice di Netanyahu“. Mentre il Consiglio Affari Esteri dell’Ue registrava l’ennesimo ‘nulla di fatto’ sui provvedimenti dell’Unione contro Israele per le sue violazioni del diritto internazionale in Palestina, Libano e Iran, europarlamentari e attivisti del Movimento 5 Stelle, con la partecipazione anche di Elena Basile, hanno organizzato una protesta al Parlamento europeo contro il governo italiano per la sua posizione contraria rispetto alla proposta spagnola di sospendere l’accordo di associazione Ue-Israele: “Che valore hanno i diritti fondamentali se vengono applicati a geometria variabile? Un milione di cittadini ha firmato e aderito all’iniziativa per chiedere che l’accordo con Tel Aviv venga sospeso e, nel mentre, l’Italia continua ad essere complice di un genocidio“, sottolinea l’eurodeputata del M5s Carolina Morace.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Protesta del M5s al Parlamento Ue dopo il ‘No’ dell’Italia alla sospensione dell’accordo Ue-Israele: “Meloni complice di Netanyahu” Notizie correlate L’Ue si divide sulla sospensione dell’accordo di associazione con IsraeleIn occasione del vertice dei 27 ministri degli Esteri, in corso in Lussemburgo, Spagna, Irlanda e Slovenia hanno chiesto di sospendere immediatamente... Tajani, 'accantonata la sospensione dell'accordo commerciale Ue con Israele'"E' stata definitivamente accantonata la proposta di sospendere l'accordo commerciale con Israele, si parlerà l'11 maggio alla prossima riunione dei... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Amandola, più posti letto ma senza guardia medica: protesta del M5S; FdI con mascherine contro Conte: Mentitore. Lui: Ci vediamo in tribunale; Servitù militari, la protesta dell'Isola: Abbiamo il dovere di combattere l'ennesimo sopruso dello Stato; Vibo Marina, Pisani (M5s) difende le scelte sulla viabilità: Polemiche strumentali, il ponticello non è transitabile · ilvibonese.it. Protesta del M5s al Pe per accordo Ue-Israele, 'Meloni complice di Netanyahu''Meloni complice di Netanyahu', 'stracciamo l'accordo Ue-Israele' e 'nessuno accordo con i criminali'. Sono queste le frasi scritte sui cartelloni mostrati da alcuni attivisti del Movimento 5 stelle ... ansa.it Iran, la protesta del M5s con i cappellini rossi in stile MagaLa scritta No alla guerra al posto di Make America Great Again. «Un regalo per Meloni, dica a Trump che gli italiani non sono più disponibili a essere complici di lui e Netanyahu». Dopo le ... lettera43.it Decisione improvvisa e mancanza di dialogo con le famiglie al centro della protesta dei pentastellati - facebook.com facebook