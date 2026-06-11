conserve italia cerca forza lavoro servono 200 stagionali da luglio

Conserve Italia ha aperto le selezioni per 200 stagionali presso lo stabilimento di Pomposa. I lavoratori saranno impiegati da luglio per la campagna di trasformazione del pomodoro da industria e della frutta allo sciroppo. La ricerca riguarda personale temporaneo destinato a supportare le attività produttive durante il picco stagionale. Le assunzioni sono rivolte a candidati disponibili a lavorare nel periodo estivo.

Conserve Italia cerca 200 lavoratori stagionali per lo stabilimento di Pomposa, in vista della prossima campagna di trasformazione del pomodoro da industria e della frutta allo sciroppo. Le lavoratrici e lavoratori che risponderanno alla richiesta saranno impegnati tra la seconda metà di luglio e la fine di settembre. Conserve Italia è il principale sito produttivo del Gruppo cooperativo, si trasformano ogni anno 300.000 tonnellate di pomodoro, legumi, cereali e frutta conferite dai soci agricoltori delle cooperative locali. I profili richiesti da Conserve Italia per la campagna di trasformazione del pomodoro da industria, riguardano le attività produttive, tecniche, soprattutto per meccanici ed elettricisti, e logistiche nel periodo di massimo impegno dello stabilimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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