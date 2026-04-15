Mutti cerca 1.300 lavoratori stagionali | ecco come candidarsi
Un'azienda specializzata nella produzione di derivati del pomodoro ha avviato una selezione per 1.300 lavoratori stagionali, necessari per la prossima campagna di trasformazione del pomodoro nel 2026. La ricerca riguarda diverse posizioni temporanee legate ai processi di raccolta e lavorazione. Le candidature sono aperte e le modalità di presentazione della domanda sono state rese note dall'azienda.
Mutti, azienda leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro, dà il via alla ricerca di 1300 collaboratori stagionali per la campagna di trasformazione del pomodoro 2026. I lavoratori saranno impegnati nei tre stabilimenti dell’azienda: 500 a Montechiarugolo e 400 a Collecchio, in.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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