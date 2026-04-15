Mutti cerca 1.300 lavoratori stagionali | ecco come candidarsi

Un'azienda specializzata nella produzione di derivati del pomodoro ha avviato una selezione per 1.300 lavoratori stagionali, necessari per la prossima campagna di trasformazione del pomodoro nel 2026. La ricerca riguarda diverse posizioni temporanee legate ai processi di raccolta e lavorazione. Le candidature sono aperte e le modalità di presentazione della domanda sono state rese note dall'azienda.