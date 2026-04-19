servono stagionali ma mancano i posti letto

Gli operatori del settore hanno segnalato che ci sono posizioni disponibili per lavoratori stagionali, ma si registrano carenze di posti letto. Secondo Dimitri Lama ed Erica Marino, candidati di Fratelli d’Italia al prossimo consiglio comunale di Comacchio, questa situazione crea difficoltà per i lavoratori che cercano alloggio durante il periodo di lavoro. La questione riguarda quindi sia l’offerta di lavoro che la disponibilità di alloggi temporanei.

"Stagionali, il lavoro c’è, ma manca la casa". E’ quanto sostengono gli operatori del settore Dimitri Lama ed Erica Marino (nella foto) candidati per Fratelli d’Italia al prossimo consiglio comunale di Comacchio. I due giovani sostengono come si stia ripresentando, ancora una volta, un problema tanto evidente quanto sottovalutato, ovvero la mancanza di alloggi per i lavoratori stagionali nonostante le attività siano pronte ad assumere, e con la stagione turistica alle porte la domanda di personale è concreta. Lamentano come "sempre più spesso, chi sarebbe disposto a lavorare rinuncia, perchè non sa dove dormire. Un paradosso – proseguono – che danneggia tutti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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