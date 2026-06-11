I residenti di diverse zone della città protestano contro gli eventi estivi organizzati dal Comune e dai Municipi, tra cui concerti a San Paolo, piazza Annibaliano e sull’Aventino. Le proteste riguardano soprattutto il volume delle manifestazioni e il disturbo causato. Non sono state segnalate modifiche alle modalità di organizzazione o alla durata degli eventi. La questura non ha comunicato interventi specifici in merito alle proteste.

Da San Paolo a piazza Annibaliano passando per l’Aventino, tra i residenti e i commercianti monta il malcontento per gli eventi estivi organizzati dal Campidoglio e dai Municipi. A creare disagi sono soprattutto i «decibel» prodotti dalle arene organizzate in piazze e giardini pubblici, nonché naturalmente al Circo Massimo, su cui inoltre l’Amministrazione capitolina ha deciso di concedere una deroga ai limiti acustici per 14 concerti che si terranno dal 21 giugno al 31 luglio, giudicati meritevoli di pubblico interesse. A firmare la memoria di giunta sono gli assessori ai Grandi eventi, Alessandro Onorato, alla Cultura, Massimiliano Smeriglio, e all’Ambiente, Sabrina Alfonsi. L’atto è... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Concerti ed eventi, i residenti protestano e il Comune alza il volume

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