Weekend del 1 maggio a Bari e provincia 2026 | concerti mostre ed eventi gratis

Da baritoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana del 1 maggio 2026 a Bari e nella provincia offre numerosi eventi gratuiti, tra concerti, mostre e altre iniziative culturali. La città e i comuni limitrofi si preparano ad accogliere residenti e visitatori con un calendario di manifestazioni che coinvolgono diversi luoghi e interessi. L’intera regione si anima con appuntamenti pensati per coinvolgere il pubblico senza costi di ingresso.

Il lungo weekend del 1 maggio 2026 a Bari e provincia si preannuncia ricco di occasioni per vivere il territorio tra cultura, spettacolo e divertimento. Chi resta in città o sceglie una gita nei comuni vicini potrà contare su un calendario fitto di appuntamenti pensati per famiglie, giovani e.🔗 Leggi su Baritoday.it

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