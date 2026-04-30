Weekend del 1 maggio a Bari e provincia 2026 | concerti mostre ed eventi gratis

Il fine settimana del 1 maggio 2026 a Bari e nella provincia offre numerosi eventi gratuiti, tra concerti, mostre e altre iniziative culturali. La città e i comuni limitrofi si preparano ad accogliere residenti e visitatori con un calendario di manifestazioni che coinvolgono diversi luoghi e interessi. L’intera regione si anima con appuntamenti pensati per coinvolgere il pubblico senza costi di ingresso.

Il lungo weekend del 1 maggio 2026 a Bari e provincia si preannuncia ricco di occasioni per vivere il territorio tra cultura, spettacolo e divertimento. Chi resta in città o sceglie una gita nei comuni vicini potrà contare su un calendario fitto di appuntamenti pensati per famiglie, giovani e.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cosa fare a Padova e provincia nel weekend del Primo Maggio: eventi, concerti, sagre e visite Leggi anche: Dal Carnevale in Prato ai concerti e alle mostre: tutti gli eventi a Padova e provincia nel weekend Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il weekend del Primo Maggio a Riccione: i sapori sul mare, l’artigianato, le mostre d’autore e la Cycling Fest con la Granfondo; Weekend del 1°maggio a Ravenna; Cosa fare a Bologna per il ponte del 1 Maggio 2026; Ponte del Primo Maggio: ecco qualche meta perfetta per un mini break primaverile. Le 5 gite più belle per uno splendido ponte del 1° maggio non lontano da MilanoEsiste un luogo in provincia di Como capace di sorprendere anche gli escursionisti più esperti. In superficie appare come uno dei tanti paesaggi familiari della Lombardia: boschi di faggi e betulle, s ... milanotoday.it Cosa fare (anche gratis) a Milano per il ponte del 1° maggio: tutti gli eventiLa Stramilano con tre pecorsi diversi, il festival di street food, i musei gratis e ancora eventi aperti a tutti e per famiglie ... milanotoday.it Nel lungo weekend del Primo Maggio tanti itinerari tra città e provincia con la Fondazione Bernareggi: chiese, musei e monasteri tappe di un viaggio tra storia e spiritualità. Don Davide Rota Conti: la Chiesa si fa compagna di strada. - facebook.com facebook