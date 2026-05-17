Le telecamere sono svanite Protestano i residenti a Montecchio

I residenti di Montecchio hanno segnalato che le telecamere installate dal Comune in alcune zone della frazione, tra cui l’area dello stadio e piazzale Falcone e Borsellino, sono state montate e successivamente rimosse senza mai entrare in funzione. La presenza delle telecamere era stata annunciata come intervento di sicurezza, ma ora si trovano senza funzionamento. La vicenda ha generato proteste tra i residenti, che chiedono chiarimenti sulla situazione.

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Montate e poi sparite. Le telecamere installate dal Comune nella zona dello stadio, in piazzale Falcone e Borsellino a Montecchio, frazione di Vallefoglia non sono mai entrate in funzione. Dopo il loro montaggio sono rimaste “incappucciate“ per qualche mese, poi anziché alla loro attivazione, raccontano i residenti, si è dovuto prendere atto del loro smontaggio. "Non capisco che cosa possa essere accaduto – lamenta Stefano Sommazzi, abitante nella zona – anche perché il servizio di videosorveglianza è da tempo atteso dai residenti, quando le abbiamo viste montate eravamo molto soddisfatti. Da qualche anno nella zona, soprattutto con l’arrivo dell’estate, siamo costretti sempre più spesso a subire schiamazzi che proseguono fino a tarda notte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Le telecamere sono svanite". Protestano i residenti a Montecchio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Muro crollato in via Nairobi, protestano i residenti: "Strada al buio da mesi, le transenne sono eccessive"A quasi due mesi dal crollo del muro avvenuto lo scorso febbraio in via Nairobi, nella zona di corso Calatafimi, la situazione resta ancora critica e... Piante abbattute, protestano i residentiNegli ultimi anni molti quartieri cittadini hanno visto sparire gli alberi, lasciando strade e piazze sempre più spoglie.