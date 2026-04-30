Conceicao Juve | un’altra big inglese lo segue oltre al Liverpool ma Chico ha già deciso il suo futuro

Un altro club di Premier League si interessa a Conceicao Juve, oltre al Liverpool. Il calciatore portoghese ha già comunicato quale sarà la sua scelta per il prossimo trasferimento. La notizia riguarda un possibile passo avanti nella trattativa tra il giocatore e le società interessate. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle cifre dell’eventuale accordo. La decisione definitiva del calciatore sembra essere ormai presa.

di Angelo Ciarletta Conceicao Juve: un’altra big di Premier League lo segue dopo il Liverpool, ma il calciatore portoghese ha già deciso il suo futuro. La Juve si gode l’esplosione di Francisco Conceiçao. Secondo un’analisi di Tuttosport, il numero sette bianconero è diventato un perno insostituibile nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti, attirando su di sé le attenzioni dei principali club inglesi. Dopo i mormorii relativi al Liverpool, che aveva individuato nel classe 2002 il possibile erede di Mohamed Salah, nelle ultime ore si è registrato il forte inserimento del Manchester United. MERCATO JUVE LIVE I Red Devils sono rimasti impressionati dalla prestazione offerta dal portoghese nell’ultimo match contro il Milan.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Francisco Conceicao - Welcome to Liverpool 2026 - Crazy Skills & Goals | HD

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