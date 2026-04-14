Settimana Mondiale Il Wec scalda i motori Auto in pista per i test È il giorno del Prologo

L’Autodromo è al centro dell’attenzione con l’avvio della settimana dedicata al WEC, il campionato mondiale di endurance. Oggi si svolge il Prologo, un test a porte chiuse che permette alle squadre di preparare le vetture in vista delle gare ufficiali. Le auto sono in pista per le prime prove di adattamento e verifica tecnica, segnando l’inizio ufficiale dell’evento.

di Enrico Agnessi Inizia la settimana del WEC. L’ Autodromo ospita oggi il Prologo (a porte chiuse) del Mondiale Endurance, vale a dire i test collettivi originariamente in programma nelle scorse settimane in Qatar, prima della gara di Lusail, rimandata a ottobre a causa della guerra in Medio Oriente. Previste due sessioni riservate agli addetti ai lavori: dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30. La giornata di domani sarà invece dedicata alle operazioni tecniche: pesatura dei piloti e sessione fotografica e di riprese video, altra tipologia di attività di inizio stagione che verrà recuperata a Imola in quanto saltata a causa dell’annullamento della gara in Qatar.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Settimana Mondiale . Il Wec scalda i motori . Auto in pista per i test . È il giorno del Prologo Imola si scalda per il Mondiale Wec: test Ferrari davanti a tanti appassionatiProtagonista assoluta è la Ferrari, impegnata a rifinire i dettagli della sua Hypercar per difendere il blasone in un campionato che si preannuncia... Leggi anche: Imola scalda i motori per la «6 Hours»: il Mondiale endurance riparte dall’Italia Argomenti più discussi: Settimana Mondiale . Il Wec scalda i motori . Auto in pista per i test . È il giorno del Prologo; Mondiale Endurance, Imola si prepara al Wec: il piano dettagliato della viabilità per la 6 Ore; WEC | 6h di Imola: ecco tutte le attività previste in Autodromo; 6 Ore di Imola 2026: tutte le dirette e gli orari TV. Settimana Mondiale delle Vaccinazioni (24–30 aprile) È il momento di aggiornare le tue vaccinazioni. ASST Sette Laghi attiva sedute straordinarie su tutto il territorio: un’occasione concreta per proteggere te stesso e gli altri. VARESE – Centro Vaccinale, Vi - facebook.com facebook