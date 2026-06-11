A maggio 2026, il settore Buy Now Pay Later (BNPL) ha registrato un aumento del 40% rispetto all’anno precedente. Il valore medio delle transazioni è salito a 177 euro, con una crescita del 25,1%. Tra le fasce di età, gli over-80 hanno mostrato un incremento del 62% nelle operazioni. Questi dati evidenziano una maggiore diffusione del metodo di pagamento tra le diverse generazioni.

A maggio 2026, il Un elemento, questo, che accomuna i principali prodotti: gli importi medi crescono anche sui Buona performance anche per i “I dati di maggio evidenziano come il mercato del credito stia evolvendo verso un modello sempre più segmentato e inclusivo, in cui coesistono dinamiche apparentemente divergenti ma in realtà complementari. Da un lato, strumenti come il Buy Now Pay Later stanno ampliando la propria base di utilizzo, raggiungendo in modo sempre più trasversale tutte le fasce della popolazione, incluse quelle più mature. Dall'altro, il mercato dei mutui, pur in una fase di rallentamento, mostra segnali di vitalità nei segmenti più dinamici della società, come i più giovani e i nuovi italiani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Experian: BNPL a +40% a/a, con ticket medio a €177 (+25,1%) e boom tra gli over-80 (+62%)

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