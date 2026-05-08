A aprile 2026, i dati sul credito in Italia mostrano un calo delle richieste da parte delle famiglie rispetto a marzo, con un rallentamento diffuso su tutti i prodotti analizzati. Restano stabili i mutui, mentre il segmento del buy now pay later (BNPL) registra un incremento del 48,6%. Nonostante il trend generale di cautela, i giovani sembrano spingere alcune forme di credito, contribuendo a questa variazione nel mercato.

Il mercato del credito italiano registra ad aprile 2026 un rallentamento generalizzato delle richieste rispetto al mese precedente su tutti i prodotti monitorati. Si tratta di un andamento leggibile come un Su base annua, sono le forme di credito più legate alla gestione della liquidità a mostrare una domanda più solida: le richieste di A trainare le richieste sono i consumatori più giovani: Analogo profilo di resilienza caratterizza i I mutui chiudono aprile 2026 con una sostanziale I I La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Experian Italia Spa.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Experian: famiglie caute ad aprile, ma i giovani spingono il credito. Mutui stabili, BNPL a +48,6%

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